Sospensione della licenza per un esercizio commerciale di Lamezia. Gli agenti del locale commissariato hanno notificato al titolare di un punto scommesse di via Ticino un provvedimento di sospensione della licenza per un periodo di venti giorni emesso dal Questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco.

Il provvedimento rientra di una serie di attività mirate da parte della Polizia di Stato, in diversi bar e locali pubblici della provincia che gestiscono la raccolta di scommesse sportive e laddove sono installati apparecchi di gioco del tipo Video Lottery ( denominati VLT), al fine di prevenire il gioco illegale, la ludopatia anche minorile ed i fenomeni criminali ad esso connessi.

In questo caso, le ripetute verifiche effettuate dal commissariato lametino avrebbero consentito di accertare che il locale era frequentato da pregiudicati. Un aspetto questo - sottolinea una nota della questura - che, a prescindere dalla diretta responsabilità del titolare, «non può escludere che all’interno dello stesso si pianificassero attività delittuose e ha determinato il provvedimento di sospensione della licenza firmato dal questore».