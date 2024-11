VIDEO | Iniziativa di un gruppo di studenti di Chimica che nel laboratorio scolastico hanno messo a punto una soluzione igienizzante per le mani che verrà fornita gratuitamente in alcuni luoghi pubblici

Il Dipartimento di Chimica dell'Istituto scolastico Iti-Itg di Vibo Valentia, per rispondere alla situazione sanitaria ingenerata dal coronavirus Covid19, sta lavorando in questo momento nei propri laboratori alla preparazione di una soluzione igienizzante per le mani che verrà distribuita gratuitamente in alcuni uffici (Comune, Provincia, Prefettura e Questura) e nelle scuole della città già dalla tarda mattinata di oggi.



L'idea è nata da un gruppo di studenti di Chimica, coadiuvati dai docenti e dai tecnici di laboratorio e sostenuta fortemente dalla dirigente scolastica Maria Gramendola che fin dal suo arrivo nell'istituto ha incentivato e velocizzato il completamento del suddetto laboratorio con strumentazione all'avanguardia.