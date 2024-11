Alle 16:30 sul sito della Protezione civile della regione Calabria era stato annunciato che la carreggiata Sud dell’autostrada era stata liberata. Falso! Alle 18:00, la nostra giornalista ci comunica di essere intrappolata in una galleria tra Rogliano e Cosenza insieme con altri automobilisti

La nostra collega, Cristina Iannuzzi, insieme ad altri centinaia di automobilisti, è ancora bloccata in una galleria in direzione sud della carreggiata A3 tra Cosenza e Rogliano. Riferisce la nostra collega alle ore 17:40 : sono ancora bloccata in galleria, l’aria è irrespirabile, dei soccorritori non c’è traccia”. La nostra collega armata di telecamera sta anche raccogliendo la rabbia degli automobilisti intrappolati da oltre tre ore, senza un minimo di assistenza. Da Cosenza arrivano notizie ancora più drammatiche la città è completamente in tilt e non si vede né uno spazzaneve, né un mezzo spargisale. Mentre noi riceviamo in diretta queste notizie, la cosa più vergognosa va in onda sul sito della Protezione civile della regione Calabria che scrive quanto segue: “Si comunica che a seguito delle abbondanti nevicate, registratesi nelle ultime ore in Calabria, l'autostrada A3, tra il bivio di Altilia Grimaldi e Cosenza in direzione nord risulta bloccata, mentre nella direzione sud, invece, è stata appena liberata. L'ANAS informa che la carreggiata nord verrà liberata nell'arco di due ore. E' stata appena liberata anche la SS107 al valico "La Crocetta". Si consiglia chi dovesse raggiungere, al momento, Cosenza da sud, di percorrere l'autostrada A3 fino a Falerna, di deviare sulla SS18 Tirrenica verso Paola e quindi verso Cosenza; in questo caso considerato il notevole incremento di traffico sulla SS18 si prevedono possibilità di code nei pressi del semaforo della Frazione Campora San Giovanni del Comune di Amantea. Si consiglia di non mettersi in viaggio se non per motivi strettamente necessari. Presso la Prefettura di Cosenza è stato istituito il tavolo COV (Centro Operativo Viabilità), a cui è stata convocata anche la Protezione Civile Regione Calabria.”



Capite? L’Anas comunica alla protezione civile, alle 16:30, che la corsia sud è stata liberata. Una menzogna, considerato che la nostra collega è intrappolata con altri automobilisti in una galleria proprio della corsia Sud e che alle 17:50 ci comunicava tra l’altro che l’aria si era fatta irrespirabile. Solo alle 18.22 una notizia ANSA comunica che l'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni. Chi emette questi bollettini? Chi si assume la responsabilità di diffondere notizie non verificate? Ecco, qualche testa dovrebbe cadere e qualche poltrona dovrebbe saltare ogni tanto, anche perché qui non ci troviamo solo di fronte all’incompetenza ma alla vera e propria negligenza. Ma questa è la terra dei Calimero, una terra che, nella “Repubblica delle banane“ non interessa a nessuno.



Oggi alle 15 su LaC canale 19 o in diretta streaming su www.lactv.it, nella trasmissione "I fatti in diretta" torneremo sul disastro di ieri con interviste e immagini esclusive. Conduce il direttore di LaC Pietro Comito affiancato dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, e da Cristina Iannuzzi, la nostra cronista ieri intrappolata sull'A3 con altre centinaia di automobilisti.