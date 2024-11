Aveva nascosto la droga in una buca sotto un albero, in contrada Astimata di Lattarico. I carabinieri però, durante un servizio di controllo del territorio, lo hanno notato mentre scavava il terreno attorno alla pianta per recuperare la bustina contenente lo stupefacente.

Appena notata la presenza delle forze dell'ordine l'uomo, un 35enne incensurato, ha tentato di disfarsi del sacchetto appena dissotterrato, subito recuperato dai militari. All'interno venivano rinvenuti due involucri contenenti 18 grammi di cocaina, divisi in 14 dosi, e un bilancino di precisione. Nella tasca dei jeans poi, il 35enne custodiva la somma di 1.100 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.