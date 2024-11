In manette un uomo residente a Montalto Uffugo. Aveva in casa oltre 170 chili dello stupefacente

Deteneva oltre 170 chili di marijuana nella sua casa di contrada Taverna a Montalto Uffugo. Per questo un 54enne è stato arrestato e posto in carcere dai carabinieri della compagnia di Rende e della stazione di Lattarico, nell’ambito di un servizio antidroga condotto su disposizione del comando provinciale di Cosenza.

Prima il pedinamento, poi la scoperta

I militari, dopo aver notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di un’auto con a bordo tre grandi sacchi neri, hanno deciso di seguirlo. Giunto nei pressi della propria abitazione, il 54enne ha scaricato i sacchi in un sottoscala, dove gli uomini della Benemerita hanno potuto accertare che contenevano arbusti contenenti fiori e residui di marijuana. I carabinieri hanno allora proceduto alla perquisizione domiciliare. E qui hanno scoperto una notevole quantità dello stupefacente contenuto in vari involucri trasparenti del peso ciascuno di un chilo e di dieci chili, per un totale di 171,250 grammi. Rinvenuti inoltre 9 grammi di hashish, due bilance di precisione, 1.500 euro in contanti, una macchina per il sottovuoto e materiale vario per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

La piantagione nascosta a Lattarico

Subito dopo i militari, per verificare l’eventuale provenienza dello stupefacente, hanno esteso i controlli in un terreno di proprietà dell’arrestato, situato nella località Regina del comune di Lattarico. Anche con l’ausilio 14mo Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia, veniva così scoperta una vasta piantagione di marijuana, dell’estensione di circa un ettaro, completa di impianto di illuminazione, di irrigazione e foto-trappole, con 1.137 piante in fase di infiorescenza, dell’altezza media di circa cinquanta centimetri e ulteriori cinque chili di residui di fogliame e fiori. Sul posto veniva rinvenuta anche una tenda da campo con all’interno tavoli, sedie, attrezzi da lavoro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.