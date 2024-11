Sono nove le persone finite nel registro degli indagati per estorsione, riciclaggio e intestazione fittizia a prestanome di strutture ricettive, nell’ambito di un’inchiesta sulle possibili infiltrazioni della ‘ndrangheta in Romagna.

Da questa mattina sono infatti in corso numerose perquisizioni ad opera della Squadra Mobile di Rimini e dello Sco di Roma in alcuni hotel della costa e nelle sedi di alcune società risultate intestate a prestanome.

Secondo i primi riscontri i soggetti coinvolti sono residenti nella zona ma originari del Cosentino e potrebbero essere affiliati alle ‘ndrine calabresi.