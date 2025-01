Un grave lutto ha colpito il mondo accademico calabrese. È morto oggi Vittorio Daniele, economista e meridionalista tra i più conosciuti e stimati della regione e non solo. Professore ordinario di Politica Economica presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, è stato tra le figure maggiormente illuminate dell’ateneo catanzarese. Originario di Roccella Jonica, noto per il suo impegno verso la giustizia sociale e lo sviluppo del Mezzogiorno, la sua attività di ricerca ha riguardato, principalmente, i divari regionali in Italia in prospettiva storica e il ruolo dei fattori culturali nello sviluppo economico.

Oltre a numerosi articoli ha pubblicato i volumi: “La crescita delle nazioni. Fatti e teorie”, Rubbettino, 2008; “Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011” (con Paolo Malanima), Rubbettino, 2011; “Il Paese diviso. Nord e Sud nella storia d'Italia”, Rubbettino, 2019 (il volume ha ricevuto il Premio Sele d'Oro Mezzogiorno 2020).

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio sui social di amici, colleghi e studenti, che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità professionali e umane.