Il ministro della Giustizia tornerò a breve a Rende per chiudere l’importante appuntamento nella scuola di formazione politica

Un improvviso malore ha impedito al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di essere oggi a Rende per la scuola di formazione politica Demschool. Andrea Orlando tornerà a breve per chiudere questo importante appuntamento di formazione, dialogo e condivisione da cui partire per fornire proposte concrete in relazione a Sud, giovani e lavoro in vista della Conferenza nazionale programmatica del Pd a Napoli. Una terza giornata di Demschool sarà organizzata a breve.