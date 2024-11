Il sindaco ha disposto la misura per le condizioni metereologiche avverse e per i danni occorsi agli istituti. Invitati i cittadini a non uscire di casa

Le condizioni metereologiche non accennano a migliorare nel Catanzarese e anche per i prossimi giorni è previsto un peggioramento. Proprio in ragione di ciò il sindaco del comune di Botricello ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado del territorio. L'ordinanza stabilisce la sospensione della attività didattiche nei giorni del 18 e del 19 gennaio considerato lo stato di emergenza creatosi per le straordinarie condizioni metereologiche e per gli ingenti danni che hanno interessato gli edifici scolastici. Il primo cittadino ha inoltre invitato i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni per via degli ingenti danni registrati sul territorio.

Luana Costa