'La sofferenza dei calabresi è doppia: oltre a quella concreta causata dalle devastazioni, vi è quella, lancinante, di sentirsi trascurati, sminuiti, maltrattati come italiani di serie B'

"La Calabria soffre due volte". A fare questa dichiarazione è David Sassoli, vice presidente al Parlamento europeo che, dalla sua pagina Facebook, lancia un appello al governo affinchè si impegni a favore dei territori colpiti dalla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi.

"Io credo che il governo debba impegnarsi a fondo per dare una mano - scrive Sassoli su facebook - Una mano concreta, pratica, immediata. E siamo sicuri che lo farà: solo così l'Italia unita non sarà un'espressione retorica".

"Chi ritiene che i calabresi siano italiani figli di un dio minore può forse rallegrarsi visto che la tragedia dell'alluvione trova sì spazio e attenzione, ma uno spazio residuale - continua il post - Qualcuno penserà in fondo è accaduto in Calabria, pazienza, cosa vuoi che importi. Io non la penso così. E voglio dire, e testimonio, che la sofferenza dei calabresi è una doppia sofferenza: oltre a quella concreta causata dalle devastazioni, vi è quella, lancinante, di sentirsi trascurati, sminuiti, maltrattati come italiani di serie B".