L’associazione interviene sull’ennesimo episodio di violenza ai danni di bambini: «Chiediamo al Parlamento di accelerare l'iter di approvazione del Decreto di legge sull'installazione di telecamere negli asili e nelle strutture socio assistenziali per anziani»

«Ennesimo caso di violenze su bambini registrato in una struttura scolastica italiana. Ancora una volta i bambini sono vittime di maltrattamenti da parte degli insegnanti». Lo afferma il Codacons, intervenendo sull'episodio di Oppido Mamertina, nel Reggino, dove due maestre sono state sospese dopo schiaffi e minacce ai bambini di una scuola elementare.



«Questo dimostra – afferma il presidente del Codacons - come sia necessario installare telecamere di videosorveglianza in tutti gli asili e scuole elementari d'Italia, per controllare l'operato del personale scolastico ed evitare abusi e violenze che possono avere conseguenze anche gravi. In tal senso chiediamo al Parlamento di accelerare l'iter di approvazione del Ddl sull'installazione di telecamere a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio assistenziali per anziani, approvato lo scorso ottobre alla Camera».