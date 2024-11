«Oggi pomeriggio alle 18:30 sarò al ministero di Economia e Finanza. Avrò un'altra riunione con il ministro per convincerlo a concederci strumenti straordinari per selezionare e reclutare i medici e gli infermieri». Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, questa mattina a margine di una iniziativa di presentazione di istituzione del premio Jole Santelli.

Interrogato dai cronisti sulle difficoltà emerse in questi giorni nel presidio ospedaliero di Polistena ma anche nei pronto soccorso degli ospedali di Cosenza e Catanzaro, il presidente ha voluto rassicurare: «Stiamo valutando anche altre opportunità - ha aggiunto - Ci stiamo lavorando continuamente perché il tema è la penuria di medici e di personale sanitario che riguarda tutto il paese. Il punto è che riguarda ancora più gravemente la Calabria perchè ha un sistema sanitario poco attrattivo; quindi se sono in difficoltà in Lombardia e in Veneto figurarsi da noi».