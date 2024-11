Per il sindaco di Cosenza «ha vinto la democrazia insieme alla caparbietà di una donna che ha portato avanti una battaglia in nome della trasparenza»

«Non posso che esprimere grande felicità apprendendo che la Corte Costituzionale ha espresso sentenza a favore del ricorso presentato da Wanda Ferro».

Legge elettorale regionale illegittima, Wanda Ferro doveva far parte del consiglio regionale

Lo dichiara il sindaco Mario Occhiuto riguardo alla battaglia intrapresa dalla candidata per il Centrodestra alla presidenza della Giunta della Regione Calabria in occasione delle ultime elezioni, ed esclusa dal Consiglio regionale nonostante fosse risultata seconda per preferenze.

«Oggi ha vinto la democrazia – sottolinea Occhiuto – insieme alla caparbietà di una donna che ha portato avanti per due anni una battaglia in nome della trasparenza e del consenso popolare. Spiace soltanto del tempo che è andato perduto ma, ne sono certo, l’amica Wanda riuscirà a recuperare apportando il suo prezioso contributo nel Consiglio regionale, distinguendosi come sempre per capacità ed esperienza».