Il calabrese Antonio Seminario resta Gran Mastro del Grande Oriente d'Italia ma la guerra (legale) che spacca la più importante obbedienza massonica del Paese non è finita.

Oggi il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso cautelare di Leo Taroni, lo sfidante che contesta l'iter con il quale si è arrivati alla proclamazione dell'imprenditore rossanese al vertice del Goi.

In una prima fase, infatti, la competizione elettorale aveva visto primeggiare Taroni, prima che decine di voti espressi a suo favore fossero annullati per via dell'assenza del talloncino antifrode. Modalità contestata fin dal principio senza che, tuttavia, il collegio tornasse sui propri passi. Le preferenze cancellate hanno cambiato tutto.

Pochi voti, ma pesantissimi, anzi decisivi. Taroni, che aveva ottenuto 6.482 voti, quindici in più dell'avversario, scende a 6.343 e Seminario lo supera, attestandosi a 6369. Terzo, staccato, resta Pasquale La Pesa, a quota 688. Inevitabile, dunque, lo scontro legale davanti al giudice che, nel primo step, respinge l'istanza di Taroni che attribuisce la decisione a «ragioni di ordine formale».

«È inutile celare l’amarezza per questo esito negativo - commenta Taroni sul canale Telegram Libero Muratore Channel - ma, dopo avere letto la motivazione ed essendoci subito consultati con i nostri legali (ed essendo stati confortati per l’immediato futuro), siamo determinati a proporre subito reclamo al Collegio poiché sono ampi gli spazi per ottenere ragione dal Giudice del Reclamo».

Tempi brevi (il candidato sconfitto spiega che avvierà l'iter legale «subito dopo Ferragosto»): «Rispettiamo la pronuncia del giudice di prima fase ma non la condividiamo. Quindi la impugneremo immediatamente. Il diritto è dalla nostra parte e abbiamo la volontà e il dovere di affermarlo senza alcun tentennamento. Le guerre si vincono alla fine e non basta certo una battaglia a decretarne le sorti». Dichiarazioni bellicose: per ora, però, sul trono del Goi resta Seminario.