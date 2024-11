Chiuse a Cosenza nove strutture che commercializzavano prodotti ittici senza le necessarie autorizzazioni.

ROMA - Ottocento tonnellate di alimenti irregolari sono state sequestrate dai Carabinieri dei Nas. Si tratta di prodotti ittici, lattiero-caseari, carne, cereali, bibite e vivande varie. Gli alimenti, di provenienza sconosciuta, sono stati rinvenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, stoccati in ambienti non adeguati, con presenza di evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate. Quarantasei le strutture chiuse per gravi irregolarità in un'operazione che ha coinvolto da Nord a Sud la filiera agroalimentare. Nove di queste a Cosenza. Secondo gli investigatori, commercializzavano prodotti ittici in mancanza delle necessarie autorizzazioni e versavano in condizioni igienico-sanitarie e strutturali non adeguate alla norma.