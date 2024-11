Rinvenuti in un magazzino di Terravecchia 346 chili di materiale pirotecnico detenuto illegalmente. Denunciato il responsabile

I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto in un magazzino di Terravecchia 346 kg di materiale pirotecnico abusivamente detenuto e e denunciato il responsabile, un italiano di 80 anni. Nel deposito i finanzieri hanno trovato numerosi scatoloni contenenti fuochi d'artificio. Il titolare del magazzino era privo di autorizzazione per la detenzione e la commercializzazione del materiale pericoloso, e pertanto sono finiti sotto sequestro 550 pezzi tra batterie, sfere per mortai e grossi petardi.