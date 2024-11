VIDEO | L’incidente sulla statale 106 nella galleria Calvario. L’uomo non sarebbe in grave condizioni. Sul posto polizia stradale e carabinieri che hanno avviato le indagini

Un incidente si è verificato questa mattina a Melito Porto Salvo dove un ciclista è stato travolto da un’auto in corsa sulla strada statale 106 ionica nella galleria Calvario, direzione sud-nord di Reggio Calabria. L’investitore, alla guida di un suv, è poi fuggito senza prestare soccorso. Sul posto si sono prontamente recati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, che comunque non sarebbe in gravi condizioni, al pronto soccorso di Melito. Presenti per i rilievi del caso la polizia stradale di Brancaleone e i carabinieri di Melito. Disagi al traffico e rallentamenti. Il sinistro è avvenuto su un tratto di strada particolarmente trafficato e frequentato da numerosi ciclisti e nella galleria più volte segnalata perché scarsamente illuminata.