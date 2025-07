L'incrociatore di salvataggio Sea Eye 5 in arrivo al porto di Reggio Calabria, dopo essere partita 3 giorni fa da Lampedusa. La nave è in missione nel Mediterraneo per soccorrere i migranti dallo scorso autunno, dopo essere stata acquistata dall'associazione United4Rescue.

Oggi a bordo ci sono 14 migranti. Sosteranno nell'hotspot allestito sulla banchina di ponente e gestito dalla Croce Rossa, nell'ambito della consueta attività di accoglienza coordinata dalla prefettura.