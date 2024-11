Il fatto è avvenuto nella serata di ieri a Cosenza. La vittima, per lo spavento, ha accusato un malore

Minaccia un giovane trentenne con un'ascia e lo spaventa a tal punto che questi deve recarsi in ospedale per un malore. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 21 settembre, a Cosenza. Il trentenne è giunto all'Annunziata di Cosenza in evidente stato di shock.

Gli agenti della squadra mobile della Questura, intervenuti presso il nosocomio bruzio, hanno appurato che il giovane era stato aggredito ad Aprigliano da un 43enne, N.F. il quale aveva scagliato l'arma impropria contro la vittima, per futili motivi, fortunatamente senza centrare il bersaglio.

L'aggressore è stato poco dopo rintracciato presso la propria abitazione. qui gli agenti procedevano al sequestro dell'ascia utilizzata poco prima. N. F. è stato deferito all'autorità giudiziaria per minaccia aggravata e tentata lesione aggravata.

Nella circostanza, in via precauzionale, sono state ritirate all'indagato le armi legalmente detenute ovvero un fucile a pompa calibro 12, una pistola calibro 7,65 ed una carabina ad aria compressa, con relativo munizionamento.