Un incendio si è sviluppato la scorsa notte all'interno di un cantiere per la costruzione del nuovo lungomare di Monasterace. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato (Cz) per domare le fiamme che hanno interessato grossi cumuli di scarti di lavorazione e rifiuti vari accatastati all'interno del cantiere per essere successivamente smaltiti.



L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro si è reso necessario per via dell' interdizione al transito dei mezzi pesanti sul ponte che attraversa il fiume Allaro nel comune di Caulonia. L' ordinanza dell'Anas ha richiesto una nuova e temporanea riorganizzazione delle competenze territoriali dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Catanzaro e Vibo Valentia, i quali sono chiamati ad intervenire nelle zone confinanti supportando il distaccamento di Siderno in termini di rapidità d'intervento. L'incendio non ha procurato danni a persone. Pertanto, in attesa di nuovi sviluppi, nei comuni di Stilo, Monasterace, Bivongi, Stignano, Camini, Placanica, Riace e Pazzano il servizio di soccorso tecnico urgente sarà garantito, tenendo in considerazione i tempi di percorrenza, dalle unità Vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale per la provincia di Catanzaro e Serra San Bruno per la provincia di Vibo Valentia.