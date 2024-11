Il militare è intervenuto tempestivamente bloccando la 58enne. Successivamente la donna, originaria di Acri, è stata trasferita in ospedale

Tragedia sfiorata ieri sera a Montalto Uffugo, dove una donna di Acri ha tentato di togliersi la vita minacciando di buttarsi da un cavalcavia dell’A2 Autostrada del Mediterraneo. L’intervento e il coraggio di un carabiniere in forza al reparto Radiomobile di Cosenza ha evitato il peggio.

Il militare dell’Arma, Giovanni Cornetta, libero dal servizio, in quel momento stava transitando in via Verdi, nel comune di Montalto Uffugo, mentre la signora si trovata sul cavalcavia che dà sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Il carabiniere ha notato questa donna che aveva già scavalcato il guardrail ed era salita sul muretto del cavalcavia.

Inoltre, la sua autovettura era parcheggiata a bordo strada ed urlava contro alcuni utenti che si erano fermati. La donna aveva riferito più volte di volersi buttare giù dal ponte e voleva che nessuno si avvicinasse a lei. Nel frattempo l’appuntato scelto, ha comunicato alla Centrale Operativa quanto stava accadendo invocando l’aiuto di altri colleghi.

I toni del dialogo intercorso con chi cercava di farla desistere, compreso il carabiniere, si sono fatti sempre più accesi, ma non appena la signora si è avvicinata alla barriera, il militare dell’Arma libero dal servizio ha deciso di intervenire. Mentre alcune persone la distraevano a parlare, il carabiniere è passato tra il guardrail, bloccando la signora. Proprio in quel momento sono giunti sul posto i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Rende e l’ambulanza del 118. La donna, 58enne, è stata poi trasferita in ospedale.