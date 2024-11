Un 34enne del posto è stato fermato dai carabinieri mentre sottraeva il carburante da un mezzo del Comune. Rinvenute tre bottiglie di gasolio

È stato sorpreso nella notte dai carabinieri mentre rubava il carburante dello scuolabus comunale. Così sono scattate le manette per Roberto Ierace, 34enne del posto, recentemente tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari della stazione carabinieri di Gasperina, stavano transitando vicino al municipio quando hanno notato l'uomo che repentinamente tentava di nascondersi sotto lo scuolabus comunale, in sosta sulla pubblica via, nella vana speranza di passare inosservato. Dopo aver bloccato il soggetto, che indossava indumenti intrisi di carburante, i militari hanno proceduto ad un accurato sopralluogo all’esito del quale sono state rinvenute tre bottiglie da un litro e mezzo e un contenitore in plastica da due litri pieni di gasolio – successivamente riconsegnati al Comune - nonché gli strumenti utilizzati per commettere il reato, ossia tubo in gomma lungo circa due metri e un cacciavite di 20 cm con manico in legno, utilizzato per la rimozione del tappo del serbatoio.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre Ierace è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per furto aggravato dalla violenza sulle cose. La 1^sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza tuttavia disporre misure cautelari.

l.c.