Sono Pino Greco, di 51 anni, e Dragos Petru Chiriac di 35, i due operai morti nell'incidente sul lavoro a Crotone, in viale Magna Graecia. Il terzo coinvolto, Mario De Meco, ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio, è stato operato in mattinata e trasferito in elisoccorso a Catanzaro per le fratture riportate al basso bacino. De Meco, per ironia della sorte, ha perso anni fa un fratello, morto per un incidente sul lavoro.

I tre operai si erano recati sul cantiere per i lavori di allungamento della camminata del lungomare cittadino quando, per cause in corso d'accertamento, il muro di contenimento – che doveva essere rimosso - gli è crollato addosso. Secondo quanto appreso, i primi a soccorrerli sono stati i Vigili del Fuoco che con una gru hanno spostato le macerie e tentato di rianimarli. Purtroppo, per Greco e Chiriac non c'è stato nulla da fare; De Meco è stato trasportato nel nosocomio pitagorico. Tanto il dolore dei parenti accorsi sul luogo del disastro, una volta venuti a conoscenza di quanto accaduto. A quanto appreso si tratta di operai esperti del mestiere, così come la ditta che ha avuto in appalto i lavori. Si attende di conoscere le cause di questa disgrazia.