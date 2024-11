Grave lutto per la famiglia Affidato. È morto all’età di 79 anni Antonio, padre del maestro orafo Michele Affidato. Sempre vicino, attento ed ispiratore della capacità artistica ed imprenditoriale del figlio, Antonio Affidato, ormai da anni in pensione, ha trasferito a tutta la sua famiglia una cultura operaia intrisa dei valori cristiani, che l’artista crotonese – negli anni diventato vero punto di riferimento delle bellezze calabresi – sta già testimoniando in tutto il mondo.

«Porgo le mie più sentite condoglianze a Michele, caro e leale amico, compagno di sane battaglie per i valori di questa terra, a Gina, Antonio, ed alla famiglia», dichiara Domenico Maduli, editore di LaC Network e presidente del Gruppo Pubbliemme - Diemmecom. «Se la morte è solo un transito, ed io lo credo, l’amato papà salendo in cielo ha lasciato sani valori nella sua famiglia terrena. Siamo vicini con forte cordoglio».

A tutta la famiglia Affidato le più sentite condoglianze, oltre che dell’Editore, del Direttore generale del gruppo, Maria Grazia Falduto, della Direzione di rete e della Redazione di LaC Network.

I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Rita a Crotone.