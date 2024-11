È morto a Roma, all'età di 94 anni, Carmelo Pujia, già parlamentare Dc e sottosegretario in vari governi. Nato a Polia (Vibo Valentia ma allora in provincia di Catanzaro), Pujia è stato assessore e consigliere regionale in Calabria, presidente della Provincia di Catanzaro dal 1970 al 1975, è stato deputato della Democrazia Cristiana per tre legislature e sottosegretario al Tesoro nei governi Goria e De Mita e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Andreotti VII.

In un messaggio fatto pervenire alle redazioni degli organi di informazione la famiglia Pujia si dice «addolorata per la perdita del caro congiunto onorevole Carmelo, e condivide con quanti lo hanno stimato ed amato la tristezza ed il vuoto lasciato dalla perdita. La famiglia comunica che celebrerà in forma strettamente privata la funzione religiosa dispensando dalle visite onde limitare, in questo momento di pandemia, il rischio di diffusione di contagio. La famiglia – si legge infine nel messaggio - annuncia che verrà organizzata una commemorazione pubblica non appena la situazione epidemiologica lo consentirà per ricordare un uomo che ha profondamente inciso sulla storia della Calabria».

I messaggi di cordoglio

«La scomparsa di Carmelo Pujia mi addolora profondamente. Perdiamo un uomo che per anni è stato un punto di riferimento per la nostra regione e voce dei calabresi a livello nazionale». Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Assessore e consigliere regionale, presidente della Provincia di Catanzaro, parlamentare della Democrazia cristiana e sottosegretario in diversi governi - aggiunge Occhiuto - Pujia era un politico d'altri tempi, serio, competente, presente nel territorio, sempre pronto, nel suo lungo percorso nelle istituzioni, a battersi per la Calabria e per le istanze dei suoi conterranei. Alla famiglia va il sincero cordoglio della Giunta regionale da me presieduta».

«Con la scomparsa dell’on. Carmelo Pujia, alla cui famiglia porgo le condoglianze mie e dell’Assemblea regionale che mi pregio di rappresentare, viene meno una personalità che ha saputo autorevolmente rappresentare le ragioni della Calabria a livello nazionale». Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: «Oltre ad essere stato un esponente di primo piano della Dc, deputato per tre legislature e Sottosegretario di Stato al Tesoro nei Governi Goria e De Mita e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Andreotti VII, l’on. Pujia ha interpretato la supremazia rappresentativa della politica da Presidente della Provincia di Catanzaro (’70-’75) e da consigliere e assessore regionale all’Agricoltura (’75-’80) e al Bilancio (’80-’85)». Conclude il presidente Mancuso: «Alle iniziative che si promuoveranno per ricordarne l’acume politico, l’impegno per la Calabria e ‘la capacità di rischiare’ che gli riconoscevano anche i suoi avversari, nonché la lucidità di analisi di cui dava prova una volta uscito dall’agone politico, il Consiglio regionale assicura fin d’ora la sua partecipazione».



«Addio a Carmelo Pujia punto di riferimento della politica calabrese e autorevole esponente della DC. La Calabria il faro del suo agire politico. Tutta la mia vicinanza ai suoi cari». Così su Facebook il senatore IV Ernesto Magorno.

«Desidero fare giungere ai familiari di Carmelo Pujia le mie più sincere e sentite condoglianze. Per me ha rappresentato un leader e un punto di riferimento, con il quale mai mi sono perso e men che mai ho abbandonato. Sino all'ultimo siamo rimasti in contatto, costantemente, anzi lo aggiornavo su quanto stavo facendo e i suoi consigli erano preziosi, al pari di quelli che mi ha dato sempre, nella mia vita politica. Non ho parole, poiché esse sarebbero ripetitive ma al tempo stesso giuste, autentiche e doverose. Carmelo caro ci lasci un vuoto incolmabile, ma andremo avanti anche in nome e per conto tuo, onorando la tua memoria. Te lo prometto». Così in una nota Vincenzo Speziali, Coordinatore Regionale Federativo dell'Area di Centro.