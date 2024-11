Dramma nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. Un giovane migrante, Keita Ousmane, 24 anni, originario della Costa D’Avorio, era impegnato nella raccolta di arance quando, per cause in corso d’accertamento, sarebbe caduto da un albero morendo. Secondo la prima ricostruzione operata sul posto, pare che il giovane ivoriano si caduto da un albero mentre stava potando e le forbici utilizzate per il lavoro si sarebbero conficcate nella gola. Una versione, però, tutt’altro che definitiva e non confermata dagli inquirenti. I militari dell’Arma della compagnia di Gioia Tauro, infatti, non escludono nessuna ipotesi e le indagini sono ancora in corso. Secondo quanto appreso, alcuni elementi rinvenuti sulla scena potrebbero fare pensare a ipotesi differenti dall’incidente.

Il fatto si sarebbe verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30. In quel momento, nell’appezzamento di terra di contrada Bosco, erano presenti altri ragazzi africani ma pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Gli stessi compagni di lavoro che lo avrebbero trovato già morto nel pomeriggio. Keita Ousmane era al suo primo giorno di lavoro in quell’agrumeto e il proprietario del fondo lo avrebbe contrattualizzato regolarmente.