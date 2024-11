Nella giornata di ieri, una squadra volanti della polizia di Stato della Questura di Crotone ha arrestato un uomo di 46 anni, residente nella città pitagorica, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scattata durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, quando gli agenti hanno fermato un'auto con a bordo un individuo già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati. Il comportamento sospetto e nervoso del soggetto ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione approfondita.

Dopo aver rinvenuto un bilancino di precisione sotto il sedile del guidatore, gli agenti hanno notato l’uomo che, con fare lesto, e convinto di non essere visto, estraeva dai pantaloni tre buste in cellophane trasparente lanciandole in una aiuola. Gli agenti hanno però recuperato le bustine, che contenevano un totale di 31 dosi di cocaina, pesanti circa 17 grammi. In aggiunta al traffico di stupefacenti, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, di cui non è stato in grado di fornire una valida giustificazione sulla provenienza.

Tutto il materiale rinvenuto, comprese le banconote, è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per ulteriori indagini e per rispondere delle gravi accuse a lui contestate.