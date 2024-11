Trovati dopo la perquisizione domiciliare anche dei bilancini e tutto l'occorrente per il confezionamento. Disposto per l'uomo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Detenzione ai fini di spaccio di mezzo chilogrammo di marijuana. Con questa accusa, i carabinieri della stazione di Tropea hanno arrestato Antonio Candido, 37 anni, del luogo. La sostanza si trovava nascosta in un armadio della sua abitazione confezionata in quattro distinti involucri sottovuoto. Nel resto della casa sono stati rinvenuti bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Comparso in Tribunale a Vibo Valentia, il giudice ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo poi per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.