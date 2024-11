E’ finita a Santo Domingo la latitanza di Nicola Pignatelli, 43 anni, elemento di spicco della cosca dei Mazzaferro-Aquino di Marina di Gioiosa. Accusato di associazione a delinquere e traffico internazionale di stupefacenti, il suo nome figurava nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi d’Italia.

E' finita a Santo Domingo la latitanza di Nicola Pignatelli, 43 anni, boss della 'ndrangheta ricercato per associazione a delinquere e traffico internazionale di stupefacenti. Inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi, è stato catturato da uomini del Servizio centrale operativo della polizia e della Squadra mobile di Reggio Calabria in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia che ha assicurato i collegamenti con la polizia dominicana. Era latitante dall'aprile di tre anni fa. Pignatelli, 43 anni, era ricercato dal 2011, quando si era sottratto all'arresto nell'ambito dell'operazione "Circolo Formato", condotta dai Carabinieri nella Locride. L'uomo, che nell'ambito del processo scaturito da quell'operazione per l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso ha già ricevuto in primo grado una condanna a 13 anni e 6 mesi, è considerato elemento di spicco della cosca di 'ndrangheta Mazzaferro. Era ricercato anche per reati inerenti alla droga.