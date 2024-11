A Gioiosa Jonica è stato trovato morto Pasquale Ursino, 67 anni. Si ipotizza il suicidio

Pasquale Ursino, 67 anni, fratello di Antonio, attualmente detenuto perchè accusato di essere il boss dell’omonima cosca della ‘ndrangheta., è stato trovato morto, impiccato ad un albero nelle campagne di Gioiosa Jonica.

L’uomo ieri sera non era rientrato a casa e i familiari avevano dato l’allarme denunciando la scomparsa ai carabinieri. Gli investigatori hanno avviato subito le ricerche, che si sono concluse con il ritrovamento del cadavere. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.