La loro villetta ha preso fuoco ma madre e figlia sono riuscite per fortuna ad abbandonare l’abitazione indenni. È successo nella tarda mattina di oggi a Nocera Terinese dove le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sono stati impegnati nello spegnimento del tetto di copertura, con struttura in legno e laterizi, di una villetta su unico livello.

Il rogo ha completamente distrutto il tetto con cedimento dei laterizi. La squadra del distaccamento di Lamezia Terme E stata impegnata per diverse ore supportata da autobotte ed autoscala della sede centrale. Al momento sono in corso verifiche circa la causa dell'incendio e nessuna ipotesi viene esclusa. La villetta, in via precauzionale è da considerarsi inagibile.