A insospettire i militari di Riace le numerose assenze accumulate durante l'anno scolastico dei cinque alunni, tutti minorenni e le sollecitazioni degli insegnanti

I Carabinieri della stazione di Riace hanno denunciato cinque persone del posto, genitori di alunni minorenni, i quali non avrebbero adottato alcun provvedimento nei confronti degli stessi, al fine di impartire l’istruzione scolastica obbligatoria, nonostante fossero a conoscenza delle numerose assenze accumulate durante l’anno scolastico.

I militari del Gruppo di Locri continueranno nei prossimi giorni a vigilare sul fenomeno della dispersione scolastica, effettuando periodicamente analoghe verifiche presso gli istituti scolastici, al fine di arginare tale fenomeno e prevenire gravi conseguenza a livello sociale. Parallelamente a tali progetti è stata affiancata anche un’attività di sensibilizzazione della “Cultura della legalità” nelle scuole.

In queste settimane, infatti, i Comandi dipendenti del Gruppo di Locri hanno proposto alle istituzioni scolastiche del proprio territorio una serie di incontri con gli studenti delle scuole elementari e medie, allo scopo di sensibilizzare i giovani su temi che rappresentano elementi fondamentali come l'educazione alla legalità e che spaziano dalle regole fondamentali per una civile convivenza al rispetto delle persone e dell’ambiente, non tralasciando il tema del bullismo fino ad approdare all'educazione stradale.