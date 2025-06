In azione i canadair. La rabbia sui social del proprietario di “Olio La Valle”, Salvatore Rota: «Sono riusciti a distruggere ance l’uliveto che eravamo riusciti, con tanti sacrifici, a salvare dal primo incendio»

È ufficialmente iniziata la stagione degli incendi di ogni tipo in Provincia di Crotone, fenomeno sempre allarmante che tiene amministratori e imprenditori col fiato sospeso per l’intera stagione estiva e delle altre temperature. Pomeriggio difficile quello di ieri nella zona tra Crotone e Scandale, quando un devastante incendio ha colpito località Santa Domenica distruggendo ettari di uliveto e un intero bosco di eucalipti. Le fiamme hanno trovato facile cammino grazie al forte vento di tramontana che interessa la zona da giorni, minacciando anche alcune abitazioni periferiche della città capoluogo.

Nonostante però l’intervento di canadair, entrati in azione per domare l’incendio, è stata fortemente danneggiata un’importante azienda agricola, il proprietario su Facebook lascia intendere che si tratti di un incendio doloso. L’episodio risulta essere il secondo in effetti, l’altro meno di una settimana fa aveva interessato parte dell’azienda olearia sempre negli stessi punti. Oggi (ieri ndc) invece, afferma sui propri canali social il proprietario della nota azienda “Olio La Valle” Salvatore Rota, che l’incendio ha distrutto tutto. «A meno di una settimana dal primo incendio – afferma Rota – ecco il secondo. Questa volta però sono riusciti a distruggere ance l’uliveto che eravamo riusciti, con tanti sacrifici, a salvare dal primo incendio».

Ma alla fine lancia un appello chiaro e coraggioso: «Serve investire e promuovere i nostri prodotti anche per combattere questi gesti vili che si nascondono dietro ad omuncoli, serve quindi percorrere la strada opposta alla loro, e noi continueremo il nostro percorso. Ci rialzeremo come sempre, combattendo chi devasta e distrugge i sacrifici di una vita». Numerosi i messaggi su Facebook di amici e sostenitori dell’impresa, intervenuta anche la Coldiretti Calabria, con Coldiretti Cz-Kr-Vv, che esprime la propria vicinanza alle famiglie coinvolte, ribadendo il proprio impegno a supportare chi, con coraggio e dedizione, continua ogni giorno a custodire il territorio, nonostante tutto.