L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone segnala nuovi tentativi di truffa ai danni della popolazione. Negli ultimi giorni sono stati segnalati al cup, sms che, apparentemente a nome dell’Asp, invitano i cittadini a contattare l’Azienda su alcuni numeri telefonici per ricevere presunte “informazioni che li riguardano”. Si tratta in realtà di numerazioni a pagamento, utilizzate con l’unico scopo di arrecare danno economico.

«È importante ribadire con forza che l’Asp di Crotone non invia messaggi di questo tipo e non utilizza numeri a pagamento per le proprie comunicazioni istituzionali – dichiara il commissario straordinario Monica Calamai – Per questo motivo invitiamo nuovamente i cittadini a prestare la massima attenzione, a non richiamare i numeri indicati e a non fornire alcun dato personale».

L’Azienda sanitaria ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali dell’Ente e invita chiunque riceva messaggi sospetti a segnalarli tempestivamente alle forze dell’ordine.