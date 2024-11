Il secondo agguato in due giorni nel Reggino: la vittima questa volta è riuscita a salvarsi fuggendo agli assalitori. Indagini in corso

Un uomo,le cui generalita' non sono state rese note, e' stato ferito a colpi di pistola oggi pomeriggio alla periferia nord di Reggio Calabria, lungo la strada Gallico-Gambarie. L'uomo per salvarsi si e' rifugiato all'interno del piazzale dell'impianto di rifiuti di Sambatello, sfondando con l'auto il cancello. Sono in corso indagini da parte della Questura di Reggio Calabria. (AGI)

Agguato nel reggino, 39enne ucciso all'uscita dalla palestra

Escalation di intimidazioni in Calabria, Alfano a Reggio

Si tratta del secondo agguato in due giorni. Ieri però la vittima, Alfredo Pileggi, ha avuto meno fortuna. I killer lo hanno raggiunto quando usciva dalla palestra, ed è morto mentre cercava di entrare in macchina. Una escalation criminale che sarà affrontata dal ministro dell'Interno Alfano, impegnato l'11 febbraio presso la prefettura di Reggio Calabria per la conferenza delle autorità di Pubblica Sicurezza della Calabria. Riunione inizialmente convocata per rispondere all'escalation di intimidazioni contro amministratori, imprenditori e giornalisti. Ma la cronaca impone anche il ritorno degli agguati nell'agenda.