Intervenuti gli agenti della Questura e i Vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo più accurato e chiarire la dinamica dell'incendio

Momenti di apprensione si sono vissuti all'esterno dell'ospedale di Cosenza a causa dell'incendio di una cabina elettrica in prossimità del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, guidati dal caposquadra Gallo e gli agenti delle Questura con i primi che hanno immediatamente spento le fiamme per evitare che si propagassero coinvolgendo altri stabili del nosocomio. Sono stati interessati, in particolare, i laboratori di anatomia patologica.

Gli agenti e Vigili del fuoco, quindi, hanno fatto un sopralluogo più accurato sul posto per chiarire la dinamica e capire se si tratta di un incendio doloso oppure, come sembra, di natura tecnica causato da un corto circuito della cabina. Non ci sarebbero pazienti intossicati.

Francesco Pirillo

Il video:

