Lunedì mattina gli alunni dell'istituto Pizzini-Pisani di Paola hanno incontrato "Il Reparto dei Sorrisi", la nuova associazione di volontariato, che si occupa di diffondere la terapia del sorriso nelle strutture, negli ospedali, nelle scuole e ovunque ci sia bisogno di un sorriso per combattere sofferenza e solitudine.

Gli obiettivi della scuola

L’istituto si pone come obiettivi di formazione e di educazione dei propri ragazzi, valori come l’integrazione, l’innovazione, l’apertura a tutti quei sistemi che possano condurre i giovani a credere e a seguire sani principi di condivisione e di tolleranza, portandoli alla consapevolezza e all’uso dei giusti mezzi per affrontare le difficoltà della vita e gli ostacoli che potranno incontrare lungo il loro cammino.

Gesti che scaldano il cuore

"Il Reparto dei Sorrisi" ha portato nella scuola un momento di riflessione sulla possibilità di attraversare i momenti più dolorosi con lo spirito di chi desidera trovare una luce, con quel sorriso che aiuta a vedere la vita con occhi di chi lotta e non si arrende, attraverso la volontà di dare un aiuto a chiunque ne abbia bisogno, con il solo desiderio di dare gioia, anche solo per qualche minuto, perché un piccolo gesto può cambiare il corso delle cose. «E’ fondamentale che le istituzioni prendano coscienza dell’esistenza di nuove terapie e nuovi modi di combattere i mali che purtroppo esistono nelle nostre realtà e l’istituto Pizzini-Pisani ha dato l’esempio di un’istituzione scolastica che va al di là del consueto e di ciò che è stato già sperimentato - scrive l'associazione in una nota -. La vita in se stessa è più grande del male, di ogni meccanismo delle malattie. Se le attribuiamo un significato appassionato possiamo divertirci più di quanto crediamo ed essere efficaci, per noi stessi e per gli altri».