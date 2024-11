L'episodio nella frazione di San Leo. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo che hanno messo in sicurezza l’area e stanno provvedendo ad arginare il pericolo

Attimi di paura a San Leo di Briatico. Nel pomeriggio, durante normali lavori di riparazione lungo via Dante – nel cuore del paese – un escavatore ha tranciato e perforato un tubo la condotta principale del gas metano. Odori insistenti e il forte rumore provocato dall’impatto hanno messo in allarme sia gli operai che i residenti.

Sul posto giunti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia per mettere in sicurezza l’intera area e invitare all’allontanamento i cittadini. Sono state sgomberate circa 60 persone dalle rispettive abitazioni. Presenti anche i carabinieri della locale stazione. In corso le operazioni di intercettazione della perdita al fine della riparazione.