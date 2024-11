Notte agitata a Commenda di Rende, in via Salvatore Quasimodo, per una fuga di gas causata dalla rottura di una condotta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale ed i tecnici per la riparazione e la bonifica dell’area. Secondo quanto si è appreso, si è reso necessario anche un temporaneo provvedimento di evacuazione di un palazzo. Le famiglie, per un totale di circa 50 persone, sono state costrette ad attendere la dissoluzione del gas prima di poter rientrare in casa. L’area è stata transennata e le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse solo a giorno inoltrato.