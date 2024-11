Momenti di apprensione vicino Longobardi, frazione di Vibo Valentia. Un uomo munito di una bombola del gas minaccia di farsi saltare in aria dopo essersi cosparso quasi interamente con della benzina. Al momento si trova rinchiuso in un’auto – un’Alfa 147 – lungo la strada che collega la Stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo a Vibo Marina.



Sul posto si è portata la polizia unitamente ad una squadra dei vigili del fuoco che stanno cercando di riportare l’uomo alla calma. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto l’uomo a chiudersi in auto ed a minacciare di darsi fuoco.



AGGIORNAMENTO ore 11.45: La polizia è riuscita a convincere il 42enne a desistere dal mettere in atto azioni clamorose. Attualmente si trova in Questura per gli approfondimenti del caso.