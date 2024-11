Ha perso il controllo del mezzo che, uscito fuori strada, è andato ad impattare contro il guardrail. Un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato questo pomeriggio sulla statale 106 tra i comuni di Isca sullo Ionio e Badolato nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento, la donna di 22 anni alla guida del mezzo si è schiantata contro il paracarri riportando solo lievi ferite. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per mettere in sicurezza il tracciato stradale, la cui circolazione è stata ridotta ad una sola careggiata in attesa dell'arrivo del soccorso stradale. Si sono registrati disagi alla viabilità.

l.c.