I due posti ai domiciliari. Sequestrati dai carabinieri cento proiettili e sei flaconi di metadone

I Carabinieri di Crotone, coadiuvati dai colleghi del Norm, hanno dato esecuzione ad una serie di perquisizioni nel centro storico, per contrastare reati in materia di sostanze stupefacenti ed armi. L’attività, secondo quanto riferisce una nota dell'Arma, ha consentito di arrestare un commerciante 50enne di Crotone trovato in possesso, presso il proprio chiosco-bar, di cinquanta proiettili calibro 7,65 modello Browning, cinquanta proiettili calibro 3,57 modello Magnum, e tre flaconi da 98 ml. cadauno di metadone.

Nel medesimo contesto operativo, è stata arrestata anche una 54enne, casalinga di Crotone, la quale, nei pressi del citato chiosco-bar, all’interno di un’autovettura in uso alla stessa, deteneva altri tre flaconi da 98 ml. di metadone. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti agli arresti domiciliari, presso le proprie abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.