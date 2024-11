Problemi di natura burocratica alla base del nuovo rinvio per l'individuazione del profilo giusto che vada a sostituire la magistrata Maria Luisa Mingrone. Ecco intanto chi sono i candidati

Ancora ritardi nella scelta del nuovo presidente del tribunale di Cosenza. Lo apprende il nostro network, rilevando come la proposta di delibera sia ferma da mesi per la mancanza di alcuni documenti relativi al posto vacante dopo la fine dell’incarico svolto negli ultimi otto anni dalla magistrata Maria Luisa Mingrone. Pertanto, la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe deciso di attendere un altro po' prima di individuare il profilo giusto.

Presidente del tribunale di Cosenza, i candidati

Chi sono i candidati per la presidenza del tribunale di Cosenza? I nomi sono quelli di Gabriella Reillo, già presidente facente funzioni della Corte d’Appello di Catanzaro, Loredana De Franco, giudice della sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, Maria Concetta Belcastro, presidente della seconda sezione civile del tribunale di Catanzaro e Domenico Fiordalisi, attuale consigliere della prima sezione penale della Corte di Cassazione. Prima della pausa estiva, dall’elenco è uscito il nome del togato Piero Santese, nominato nuovo presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro.

Lavori in corso

Attualmente il Palazzo di Giustizia di Cosenza è interessato da una serie di lavori di ristrutturazione che, in alcuni casi, disturbano lo svolgimento delle udienze. È già successo che i giudici, causa rumori assordanti, abbiano chiesto agli operai, tramite gli addetti, di sospendere per qualche minuto l’attività in cantiere al fine di completare l’escussione di uno o più testimoni.

I lavori d’altronde sono inevitabili viste le condizioni strutturali di un edificio che fino a qualche mese fa cadeva a pezzi da ogni lato. Oggi la ditta che ha vinto la gara d’appalto sta intervenendo sulla facciata nord, dove ci sono le aule della Corte d’Assise, le aule civili e uffici penali e civili. Magistrati, avvocati, funzionari e polizia giudiziaria auspicano che il tutto finisca nei tempi stabiliti.

Tornando al nuovo presidente del tribunale di Cosenza è probabile che la decisione arrivi tra fine ottobre ed inizio novembre.