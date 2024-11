La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato l’elenco dei candidati per il ruolo direttivo di procuratore capo di Crotone. Palazzo dei Marescialli infatti sarà chiamato a valutare chi dei cinque magistrati, che hanno presentato domanda a Roma, ha i requisiti per succedere al togato Giuseppe Capoccia che durante la permanenza sulla costa jonica calabrese ha coordinato diverse inchieste importanti, quali il tentato omicidio del giovane Davide Ferrerio, pestato a Crotone l’11 agosto del 2022 e ancor prima il tragico naufragio dei migranti a Steccato di Cutro, a febbraio del 2023.

I cinque magistrati in lizza per la procura di Crotone sono Vincenzo Luberto, già procuratore aggiunto di Catanzaro, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, Antonio Bruno Tridico, pubblico ministero in servizio a Cosenza, che di recente ha fatto ricorso al Tar per la nomina di procuratore aggiunto andata ad Antonio D’Alessio, Ernesto Sassano, procuratore facente funzioni di Paola, dopo il passaggio di Pierpaolo Bruni alla guida della procura di Santa Maria Capua Vetere, Alessandra Maria Ruberto, procuratore dei minori di Catanzaro e Domenico Guarascio, pm antimafia della Dda di Catanzaro.