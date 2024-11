Gli uomini della capitaneria di Soverato hanno effettuato serrati controlli tra Soverato e Catanzaro

Venti chili di prodotti ittici confezionati in vendita in un supermercato di Davoli sono stati sottoposti a sequestro dagli uomini della Guardia Costiera di Soverato coordinati dal comandante, Claudia Palusci. I prodotti erano stati posti in vendita oltre la prevista data di scadenza. Inoltre, nel corso del medesimo controllo è stato accertato anche che lo stesso esercizio commerciale teneva esposti, per la successiva vendita, altri prodotti ittici, privi delle informazioni obbligatorie al consumatore. Per le accertate infrazioni, oltre al sequestro sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.667 euro.

A Catanzaro Marina, gli uomini della Guardia Costiera hanno poi sorpreso una persona intenta alla vendita di novellame di sarda, a cui è stata comminata una sanzione amministrativa di cinquemila euro oltre al sequestro dell’intera partita di prodotto ittico pari a 37 Kg. Dopo i controlli del Servizio Veterinario “Area B” di Catanzaro, il prodotto sequestrato è stato distrutto, in quanto giudicato non idoneo al consumo umano, per mancanza di informazioni relative alla tracciabilità del prodotto ittico e per essere stato esposto agli agenti atmosferici, con interruzione della catena del freddo.

Nella mattinata del 23 aprile personale della Guardia Costiera di Soverato, a seguito di accertamenti, sottoponeva a sequestro Kg 13,5 di novellame di sarda stivati, per la successiva vendita, in un secchio di plastica all’interno del vano bagagli di un’autovettura,. Contestualmente, i militari sottoponevano sotto sequestro il prodotto ittico e notificavano al “venditore abusivo” la sanzione amministrativa di cinquemila euro. Anche in questo caso, dopo il controllo del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, il prodotto veniva giudicato non idoneo al consumo umano, a causa delle evidenti carenze igienico sanitarie in cui era mantenuto, e quindi distrutto.

l.c.