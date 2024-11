All’interno anche un depliant ed una foto del 501 hotel. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Un proiettile per pistola calibro 6,35 contenuto all’interno di una busta è stato spedito a Sant’Irene al villaggio Baia delle Sirene Beach Resort di Briatico. Era indirizzato al titolare della struttura, Costantino Trimboli. All’interno anche un depliant ed una foto del 501 hotel, la struttura che il padre, Francesco Trimboli si è aggiudicato in via provvisoria all’asta con la società reggina “F94”.

Francesco Trimboli, imprenditore originario di San Costantino di Briatico, per il 501 hotel ha già versato un acconto di circa 270mila euro su un totale di 2 milioni e 600mila euro per rilevare la struttura. Indagini sulla busta con il proiettile sono state avviate dai carabinieri della Stazione di Briatico.