Il procuratore capo di Castrovillari ha dichiarato quasi concluse le perizie degli esperti nell'ambito dell'inchiesta che dovrà stabilire eventuali responsabilità per la morte di 10 persone nelle gole del torrente

«In questi giorni si stanno completando i sopralluoghi degli esperti nelle gole del Raganello, e adesso aspettiamo gli esiti delle consulenze tecniche». Lo dice all'Agi il procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, in relazione all'inchiesta aperta per la morte di 10 persone, avvenuta il 20 agosto scorso nelle gole del torrente Raganello, a Civita, centro del Parco del Pollino. Al momento ci sono sette indagati.

«Le cose sono comunque abbastanza chiare, possiamo dire che siamo in dirittura d'arrivo - dice ancora Facciolla - forse avrete novità nei prossimi giorni».

LEGGI ANCHE:

Civita il giorno dopo la strage del Raganello: dieci morti. Aperta un’inchiesta

Strage del Raganello, Borrelli a Civita: «Evento segnalato dai sistemi di allerta meteo»

La strage del Raganello una ferita ancora aperta: «Civita non deve morire»

Raganello, a un mese dalla tragedia in onda il docufilm di LaC Tv

Raganello, Facciolla: «Evento prevedibile ed evitabile, lavoriamo per ricostruire la strage»