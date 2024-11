Il giovane era regolarmente iscritto alla scuola sportiva locale e faceva il portiere. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Il corpo trasferito all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro

Un ragazzo di 12 anni è morto a causa di un malore durante un allenamento di calcio. L’episodio si è verificato questo pomeriggio a Taverna, comune della presila catanzarese. Il dodicenne, Mattia Scumaci, risultava regolarmente iscritto alla scuola calcio locale, il malore lo ha colpito durante l’allenamento pomeridiano, giocava nel ruolo di portiere.

Immediatamente sul posto sono giunti i soccorsi, un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, tuttavia per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi è che sia stato colpito da un arresto cardiaco. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro.