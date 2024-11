Dopo aver messo fuori uso il sistema di allarme e di video sorveglianza dell'edificio, hanno danneggiato gli arredi e le attrezzature

Persone non identificate hanno danneggiato la scorsa notte ad Isola Capo Rizzuto l'Istituto comprensivo 'Karol Wojtyla'. Gli autori del raid, dopo aver messo fuori uso il sistema di allarme e di video sorveglianza dell'edificio, hanno danneggiato gli arredi, le controsoffittature e le attrezzature della scuola e forzato un distributore automatico di bevande.

!banner!

I vandali hanno anche divelto dalla parete e rovesciato a terra il pesante quadro elettrico. "Robe mai viste - ha commentato su Facebook il sindaco Gianluca Bruno -. Non voglio dire la classica frase 'Questo paese non cambierà mai'; mi sento di dire che il tessuto buono del paese deve rendersi parte attiva perché il rischio degenerativo è in continua operatività. Nei prossimi giorni organizzeremo una manifestazione in difesa della nostra città ed in difesa del diritto allo studio ed alla cultura, che è ciò di cui noi vogliamo parlare". (Ansa)