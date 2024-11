La denuncia della figlia del premio Oscar, la cui madre è in questo momento ricoverata al Giovanni Paolo II

«Pazienti lasciati a se stessi se non in grado di permettersi un aiuto». E’ l’allarme lanciato da Daniela Rambaldi, figlia del premio Oscar Carlo Rambaldi che per lungo tempo ha vissuto a Lamezia Terme. In questo momento, la moglie del mago degli effetti speciali, è ricoverata nel reparto di Medicina del Giovanni Paolo II. Dalla sua pagina facebook Daniela, imprenditrice e stilista che si divide tra Lamezia e Los Angeles, ha invitato le telecamere di "Striscia La Notizia" a fare visita al nosocomio denunciando lo stato di abbandono in cui verserebbero i pazienti qualora, scrive, non siano in grado di permettersi un aiuto. (t.b.)